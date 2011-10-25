У Львові з маршрутки випала літня жінка

Львів. 25 жовтня. УНІАН. У Львові з маршрутки під час посадки пасажирів випала літня жінка і зламала ногу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.

Інцидент стався 24 жовтня на вулиці Пекарській у Львові. Як повідомляє ДАІ, з автобуса «Богдан», що здійснює маршрутні перевезення, під час проведення висадки-посадки пасажирів, не втримавшись за поручні, випала 73-річна жінка.



Потерпіла внаслідок падіння отримала закритий перелом правого стегна.