Мешканку Бродів привітали із 100-річним ювілеєм

13:42, 25 жовтня 2011
Львів
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Вручили цінні подарунки

Львів. 25 жовтня. УНІАН. 23 жовтня представники влади Львівської області від імені Президента України Віктора Януковича та від імені голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка привітали із 100-річним ювілеєм мешканку міста Бродів Олександру Василівну Бойко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З нагоди 100-річчя від дня народження ювілярці побажали міцного здоров’я та вручили вітальну листівку й цінні подарунки.

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