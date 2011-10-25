Мешканку Бродів привітали із 100-річним ювілеєм

Львів. 25 жовтня. УНІАН. 23 жовтня представники влади Львівської області від імені Президента України Віктора Януковича та від імені голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка привітали із 100-річним ювілеєм мешканку міста Бродів Олександру Василівну Бойко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З нагоди 100-річчя від дня народження ювілярці побажали міцного здоров’я та вручили вітальну листівку й цінні подарунки.