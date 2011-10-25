У Львові Аudi зіткнулося з "Запорожцем"

Львів. 25 жовтня. УНІАН. У Львові на перехресті вночі не розминулись два легкові автомобілі. Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ у Львівській області.

Інцидент стався 24 жовтня о 4:10 на перехресті вул. Антоновича-Кульпарківська. 30-річний водій автомобіля «Аudi-100» порушив правила дорожнього руху, не виконавши вимогу знаку дати дорогу, і зіткнувся з автомобілем «ЗАЗ».

Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля «ЗАЗ» були травмовані.