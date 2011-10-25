На Львівщині пройшов фестиваль хореографічного мистецтва

Львів. 25 жовтня. УНІАН. У Львівській області вдруге пройшов Всеукраїнський фестиваль-конкурс народного хореографічного мистецтва імені Героя України Мирослава Вантуха. Про це повідомили в управлінні культури Львівської облдержадміністрації.

Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк надіслав вітальне слово учасникам та гостям Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народного хореографічного мистецтва імені Героя України Мирослава Вантуха. „Цей Фестиваль розширює творчі контакти, ознайомлює з досягненнями провідних мистецьких хореографічних колективів Львівщини та України, виховує молоде покоління у кращих українських традиціях”, - йдеться у привітанні керівника області.

У фестивалі-конкурсі взяли участь 69 професійних та аматорських хореографічних колективів з 20 областей України і 2 колективи з Російської Федерації. Загалом на цьогорічний фестиваль-конкурс прибули близько семисот учасників.

Організатори фестивалю-конкурсу: Міністерство культури України, Національна хореографічна спілка України, Львівська облдержадміністрації, Львівське обласне відділення Національної хореографічної спілки України, Львівський державний обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи.

У рамках заходу відбулися конкурсні перегляди та гала-концерт за участю лауреатів та гостей фестивалю-конкурсу.

Фестиваль-конкурс проводиться з метою пошуку та розвитку нових форм українського народного танцю, а також підтримки та розвитку танцювального мистецтва в Україні, розкриття нових талантів.

Мирослав Вантух народився 18 січня 1939 у с. Великосілки Кам'янко-Бузького району Львівської області. Український хореограф, генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського, директор хореографічної школи при НЗААТУ ім. П.Вірського; голова Всеукраїнської хореографічної спілки; президент Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячих колективів народного танцю, член-засновник Академії мистецтв України (грудень 1996 р.), народний артист України (1977), професор (1997), Герой України (2004).