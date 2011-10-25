Цимбалюк оголосив подяку Вантуху
За розвиток національної культури
Львів. 25 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оголосив подяку нашому знаному землякові Мирославу Вантуху.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
У тексті Подяки зазначається: «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, збереження та збагачення традицій народного хореографічного мистецтва:
Оголосити Подяку голови ОДА:
Вантуху Мирославу Михайловичу - генеральному директорові - художньому керівнику Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.П.Вірського, Герою України, народному артистові України, лауреату Національної премії України ім. Т.Шевченка, професорові, академіку».