Цимбалюк оголосив подяку Вантуху

За розвиток національної культури

Львів. 25 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оголосив подяку нашому знаному землякові Мирославу Вантуху. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. У тексті Подяки зазначається: «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, збереження та збагачення традицій народного хореографічного мистецтва:

Оголосити Подяку голови ОДА: Вантуху Мирославу Михайловичу - генеральному директорові - художньому керівнику Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.П.Вірського, Герою України, народному артистові України, лауреату Національної премії України ім. Т.Шевченка, професорові, академіку».

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