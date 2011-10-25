У Львові працюють над безпекою під час відкриття стадіону

Львів. 25 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів виїзну нараду з питань забезпечення безпеки та правопорядку під час урочистої церемонії відкриття I-го пускового комплексу стадіону у Львові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На нараді були присутні керівники Укрєвроінфрапроекту, Львівської облдержадміністрації, міської ради, ДП «Дирекція з будівництва об’єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові», управління Західного територіального командування ВВ МВС України, управління СБУ у Львівській області, Головного управління МНС України у Львівській області, управління ДАІ Головного управління МВСУ у Львівській області, Львівського міського управління ДАІ, Служби автомобільних доріг Львівської області, Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Львівського академічного духовного театру «Воскресіння», ТОВ «Show Pro».

Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, відкриваючи нараду, наголосив, що будівельники практично завершили свою роботу і основне питання, якому приділятиметься особлива та основна увага – безпека. Дане питання виходить на перший план. Михайло Цимбалюк наголосив, що на сьогоднішню нараду запрошені фахівці усіх служб, які відповідають за безпеку під час урочистого відкриття I-го пускового комплексу стадіону.

Під час наради обговорено основні питання щодо готовності стадіону по вул. Стрийська-кільцева дорога щодо проведення церемонії урочистого відкриття, а саме: здача в експлуатацію стадіону, транспортно-пішохідне забезпечення до стадіону, взаємодія із зацікавленими структурами під час церемонії відкриття, забезпечення безпеки та організації дорожнього руху до стадіону, забезпечення громадського порядку та протипожежного захисту на стадіоні, взаємодія сил та засобів щодо запобігання виникненню кризових і надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків тощо.

Перший заступник голови Укрєвроінфрапроекту - Керівник міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку при Президентові України Олександр Бірсан наголосив, що стадіон у Львові буде одним із найбільш яскравих місць відпочинку для львів’ян та гостей міста і додав, що важливим питанням є напрацювання належного механізму транспортного забезпечення гостей та уболівальників на стадіон у Львові.

За результатами наради були надані відповідні доручення.