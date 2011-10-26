Офіційний курс валют на 26 жовтня

Дані Нацбанку

Львів. 26 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.6200 (на 25 жовтня - 797.5700). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR - 1110.1275 (на 25 жовтня - 1105.1130) 10 RUB - 2.6154 (на 25 жовтня - 2.5874) 100 PLN - 253.3670 (на 25 жовтня - 252.6608).

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