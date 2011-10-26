Психологів МНС готують до Євро-2012

Львів. 26 жовтня. УНІАН. 25 жовтня у Львові розпочалися навчально-методичні збори практичних психологів МНС України на тему: «Психологічний захист населення під час проведення Євро-2012».

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Основною метою цього заходу є підвищення професійного рівня практичних психологів МНС України з питань психологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях та психологічного забезпечення особового складу органів та підрозділів цивільного захисту.

Розпочалися навчально-методичні збори виступом начальника ГУ МНС України в Львівській області, генерал-майора служби цивільного захисту Сергія Дмитровського.

Після цього про основні проблеми та завдання, які покладені на психологів під час проведення Євро-2012, розповів начальник Центру соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України Олександр Алімов.

Фахівці також ознайомилися із планом стадіону «Арена Львів», на якому будуть проходити футбольні матчі, де саме буде найбільше скупчення людей. І заслухали доповідь начальника відділу екстреної медичної допомоги Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Світлани Поважук щодо спільної співпраці у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, що навчально-методичні збори триватимуть три дні. Другий день навчально-методичних зборів розпочнеться поїздкою у місто Дрогобич Львівської області. Там у присутніх буде реальна можливість на практиці застосувати знання та досвід у екстремальній ситуації наближеній до реальної.