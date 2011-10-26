Прокуратура Львова опротестувала рішення міськради щодо тарифів

Львів. 26 жовтня. УНІАН. Прокуратура Львова опротестувала ухвалу Львівської міської ради №857 від 29.09.2011 року «Про скасування рішення виконавчого комітету від 31.05.2011 № 561 (зі змінами).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, проведеною прокуратурою м. Львова перевіркою правомірності прийнятої ухвали Львівської міської з’ясовано, що вона суперечить вимогам Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Зокрема, при винесенні зазначеної ухвали Львівською міською радою застосовано норми Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року № 259, яка не підлягала застосуванню до відповідних правовідносин та порушено визначені законодавством принципи розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування.

Поряд з викладеним, недотримання визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедури перегляду регуляторного акту, може призвести до заподіяння шкоди міському бюджету у вигляді покриття збитковості комунальних підприємств, якими надаються відповідні послуги за рахунок коштів місцевого бюджету.

Враховуючи наведене, прокуратурою м. Львова 25 жовтня принесено протест на вказану ухвалу Львівської міської ради.