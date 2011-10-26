18-річний син викрав у батька легковик

Львів. 26 жовтня. УНІАН. У Львівській області 18-річний хлопець викрав у батька автомобіль «Фольксваген». До правоохоронців про викрадення авто звернувся потерпілий.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.

За повідомленням прес-служби, автомобіль розшукали у сусідньому селі та, помітивши правоохоронців, водій та його пасажир залишили транспортний засіб і почали втікати. Викрадачів затримали й доставили у райвідділ міліції.



Як з’ясувалося, автомобіль без дозволу батьків разом з товаришем взяв син власника, якому нещодавно виповнилося 18 років. У хлопця не було водійського посвідчення.



У ДАІ наголошують, що в області цього року це не перший випадок викрадення транспортного засобу у батьків дітьми.