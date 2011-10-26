На дорозі Київ-Чоп загинув пішохід

Львів. 26 жовтня. УНІАН. У Львівській області в дорожньо-транспортній пригоді загинув 39-річний пішохід. Інцидент стався 25 жовтня о 19:40 на дорозі Київ-Чоп поблизу с. Деревач Пустомитівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ у Львівській області, 39-річний житель Івано-Франківської області несподівано вийшов на проїзну частину, де потрапив під колеса автомобіля «Ніссан». Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці пригоди.



Щоб уникнути зіткнення з «Ніссаном», автомобіль «Опель», що рухався позаду, зіткнувся з перешкодою.

Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя цього року найбільша аварійність на Львівщині була зафіксована на автодорозі міжнародного значення Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачево, Ужгород). Тут, за вказаний період сталося 226 ДТП у яких загинуло 23 особи. Саме цю ділянку дороги міжнародного значення було визнано найбільш аварійно-небезпечною.