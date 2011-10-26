На Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою

Львів. 26 жовтня. УНІАН. У Львівській області у результаті зіткнення легковика із вантажівкою травмовано двоє осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.

Інцидент стався 25 жовтня на дорозі Львів-Тернопіль у с. Плугів Золочівського району. 29-річний водій автомобіля «ВАЗ-11940» не ворався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «МАН», яким керував житель Кіровоградської області.

Внаслідок зіткнення водій легковика та його пасажир отримали травми і доставлені на лікування у Золочівську районну лікарню.