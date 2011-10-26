У Львові викрито 4 незаконні обмінники валют

Львів. 26 жовтня. УНІАН. У Львові працівники податкової міліції викрили 4 пункти обміну валют, які функціонували без будь-яких дозвільних документів, що регулюють таку діяльність.

Про це УНІАН повідомили у секторі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Проводячи контрольні перевірки, податкові міліціонери зафіксували в нелегальних пунктах факти обміну валюти, опитали клієнтів цих канторів, які підтвердили, що при обміні валюти у них не вимагали документів, які посвідчують особу, а також не видавали квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій.

З’ясувалося, що кантори не мали жодних дозволів на здійснення таких операцій. В результаті вжитих заходів вилучено грошові кошти та припинено діяльність незаконних пунктів обміну валют.

Матеріали перевірок скеровано в органи внутрішніх справ для прийняття рішення згідно з чинним законодавством України.