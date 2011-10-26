Цимбалюк ознайомився з роботою “Південного”

Львів. 26 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 26 жовтня ознайомився з роботою торгово-виробничого комплексу «Південний».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк разом із засновником ТВК « Південний» Петром Писарчуком відвідали Покровську церкву на території ринку, оглянули реконструкцію торгового центру «Володимир», також оглянули танцювальний зал ринку «Південний», весільний салон, салон світла та побували на продуктовому ринку ТВК «Південний», зокрема оглянули м’ясні павільйони, в яких реалізовується продукція власного виробництва.

Михайло Цимбалюк також оглянув дитячий розважально-оздоровчий центр: кімнату творчості, зоокімнату, кімнату для дослідів, дзеркальний лабіринт та медпункт. Під час огляду приміщень голова Львівської облдержадміністрації зазначив, що працювати в таких умовах – одне задоволення.

Голова Львівської ОДА відвідав навчально-виховний комплекс «Дивосвіт», який складається із дитячого садка та загальноосвітньої школи І ступеня, оглянув кімнату для сну, навчальні класи, зокрема англійський кабінет, спортзал та ознайомився з творчими роботами дітей. На згадку про відвідини, діти навчально-виховного комплексу подарували Михайлові Цимбалюку подарунки, виготовлені своїми руками.

Михайло Цимбалюк подякував Петрові Писарчуку за ознайомлення з ТВК «Південний», зазначивши: «Ринок «Південний» - це не тільки торгово-розважальний центр, оскільки тут зосереджено все для потреб львів’ян, в тому числі прекрасний садочок для виховання дітей Львівщини з прекрасними умовами. Також хочу зазначити, що немає на Львівщині залів подібного рівня для танців, адже тут можна проводити змагання світового рівня. Тут створені прекрасні умови і для сільськогосподарського виробника, адже тут є переробка і виробництво. Ринок «Південний» є живим прикладом того як потрібно вести господарку. Хочу засвідчити свою шану і повагу тим небайдужим людям, які тут працюють для себе і для України».