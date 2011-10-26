У Львові завтра - генеральна репетиція з відкриття стадіону

Львів. 26 жовтня. УНІАН. 27-28 жовтня у Львові відбудуться генеральні репетиції відкриття стадіону до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».



Як зазначив генеральний продюсер церемонії відкриття «Арени Львів» Олексій Батьковський, ведучими шоу відкриття новозбудованого стадіону Євро-2012 «Арени Львів», будуть відомі в місті майстри мікрофону Андрій Великий та Володимир Лучишин.



За його словами, організатори зупинили свій вибір на Андрієві та Володимирові через те, що ті справжні професіонали, а також згодилися подарувати шоу львів’янам як волонтери.

«Ведучі церемонії відкриття Андрій Великий та Володимир Лучишин, які працюють на радіо «Львівська хвиля», розважатимуть публіку «на розігріві» перед самим шоу, а також оголошуватимуть інформацію», - зазначає організатор львівських урочистостей.

Він також додає, що на стадіон уже прибула та монтується спеціальна концертна техніка з Німеччини, Польщі, Швеції, Росії та США. Генеральні репетиції церемонії відкриття плануються на 27 та 28 жовтня.