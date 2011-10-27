У Львові готуються до уродин Шашкевича

Львів. 27 жовтня. УНІАН. 4 листопада у Львові відбудеться Урочиста академія з нагоди 200-річчя від Дня народження М.Шашкевича. захід проводитиметься в Національному академічному театрі опери та балету ім. С.Крушельницької .

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Програма:

28 жовтня 2011 року

11.30 – 16.00 Участь обласної делегації в урочистостях з нагоди відзначення 100-річчя відкриття «шашкевичівки» та 20-річчя відродження української школи імені М.Шашкевича в м. Перемишль (Республіка Польща)

4 листопада 2011 року

16.30 – 16.50 Урочисте спецпогашення художнього маркованого конверта з нагоди 200-річчя від Дня народження М.Шашкевича в дзеркальній залі Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С.Крушельницької

17.00 – 19.00 Урочиста академія з нагоди 200-річчя від Дня народження М.Шашкевича в Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С.Крушельницької

5 листопада 2011 року

18.00 -18.20 Молебень біля пам’ятника М.Шашкевичу

18.20 – 19.20 Свічкова хода від пам’ятника М.Шашкевичу до могили М.Шашкевича на Личаківському кладовищі за участю семінаристів Львівської духовної семінарії Святого Духа та громадськості

19.20 – 19.30 Чин панахиди на могилі М.Шашкевича

6 листопада 2011 року

10.00 – 10.20 Покладання квітів до пам’ятника М.Шашкевичу.

11.00 – 12.30 Архієрейська Божественна Літургія в соборі Святого Юра.

8 листопада 2011 року

11.00 – 12.00 Відкриття музею М.Шашкевича в с.Нестаничі Радехівського району

13 листопада

11.00 – 13.00 Відкриття пам’ятника М.Шашкевичу та музею-садиби М.Шашкевича в с.Новосілки Буського району