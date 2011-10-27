Цимбалюк поїхав до Києва на нараду

Львів. 27 жовтня. УНІАН. Делегація Львівської області на чолі з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком перебуває у Києві на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини за участі Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У складі делегації участь у нараді братимуть: начальник головного управління МВС України у Львівській області Богдан Щур, начальник Львівського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ярослав Бордіян, начальник головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації Михайло Брегін, заступник начальника управління у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації Андрій Добрянський, начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Володимир Лис, начальник головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Василь Мартиняк, заступник начальника головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Ірина Микичак.

Нарада розпочнеться об 11.00 в "Українському домі" у Києві.