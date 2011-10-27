"Арена Львів" приваблюватиме іноземних туристів, - експерт

Львів. 27 жовтня. УНІАН. "Арена-Львів" приваблюватиме іноземних туристів і вболівальників і після чемпіонату ЄВРО-2012. Про це заявив голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

"Безумовно, туристи та вболівальники будуть їхати на Арена-Львів і після ЄВРО-2012. До того ж, дуже важливим об’єктом розвитку Львова як туристичного центру, є аеропорт, будівництво якого наразі завершується. Все це сприятиме значному збільшенню потоку туристів, а отже, поліпшить готельну, туристичну галузь", - сказав І.Голубаха.

Він зауважив, що окремо стоїть питання щодо цінової політики готельного Львова.

"Львів, маючи достатню готельну базу, повинен приділити увагу цінам, які на час Єврочемпіонату були встановлені на надто високому рівні. Справа в тому, що для багатьох вболівальників такі ціни можуть стати приводом оселитись не у Львові, а у Трускавці, де готельні номери коштують дешевше", - підкреслив експерт.

Загалом, за його словами, роботу обласної влади із підготовки Львова до чемпіонату, можна назвати дуже продуктивною. Дієвим поштовхом у розвитку туристичної галузі Львівщини є реконструкція доріг, що наразі завершується.