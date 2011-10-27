На кордоні вилучено холодну зброю в українця та поляка

Львів. 27 жовтня. УНІАН. Працівники Львівської митниці затримали холодну зброю, яку намагалися перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з використанням способів, що утруднюють виявлення.

Про це УНІАН у прес-службі Львівської митниці.

Українець повертаючись з приватної поїздки з Німеччини через пункт пропуску «Шегині» митного поста «Мостиська» Львівської митниці на автомобілі марки «Mercedes-Benz 312D», заїхав у зону митного контролю по смузі руху «зелений коридор». У зв’язку з наявністю у вантажному відділенні автомобіля предметів, щодо яких, можливо, необхідно провести митне оформлення та оподаткування, його було направлено на майданчик поглибленого огляду .

Під час митного огляду пасажирського салону автомобіля в ящику для інструментів, під плитками шоколаду та печива, митники виявили штик ніж у металевій піхві із маркуванням «S.C.». Згідно з висновком експерта, цей штик-ніж зразка 1886/1916 років до гвинтівок системи Лебеля, належить до військової холодної зброї колючої дії, промислового виготовлення, іноземного виробництва, справний і придатний для використання за призначенням.

В іншому випадку поляк, який їхав в Україну через митний пост «Смільниця» по смузі руху «зелений коридор», намагався ввезти ніж з піхвами загальною довжиною близько 270 мм., який згідно з висновком експерта є холодною зброєю колючо-ріжучої дії - армійським ножем зразка 1956 року(виробництва Польща).

Ні у митній декларації, ані під час усного опитування громадяни не заявили, що везуть предмети заборонені до переміщення. За цими фактами, за ознаками статей 339, 352 Митного кодексу України, складено протоколи про порушення митних правил. Предмети правопорушення затримано.