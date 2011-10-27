У Львові в маршрутках травмувалося понад 30 пасажирів

Львів. 27 жовтня. УНІАН. У Львові з початку року в маршрутках травмувалося 32 пасажирів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

«Потерпілі під час падіння отримали травми різного степеня важкості», – наголосили в ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, востаннє, випадок, коли травмувалася пасажирка маршрутки, був зафіксований 24 жовтня 2011 року. На вулиці Пекарській у Львові з маршрутки під час висадки-посадки, не втримавшись за поручні, випала 73-річна пенсіонерка. У потерпілої діагностували закритий перелом ноги.

В ДАІ наголошують, що у Львові є 39 перевізників.