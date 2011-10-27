Стадіон у Львові – безпечний

Львів. 27 жовтня. УНІАН. Новий футбольний стадіон у Львові, який будують до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, є повністю безпечним об’єктом. На цьому під час прес-конференції наголосив директор департаменту з питань підготовки та проведення Євро-2012 міської ради Олег Засадний.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012»

«Стадіон є абсолютно безпечним. Усі конструкції, які збудовані, відповідають європейським і українським будівельним нормам», – сказав Олег Засадний.

За його словами, над влаштуванням прилеглих до євроарени територій працюють майже 1500 фахівців, а в чаші стадіоні тривають приготування до урочистого відкриття.

«Сьогодні там працює близько 1,5 тисячі людей на зовнішніх роботах – дороги, паркування. Усередині стадіону працюють висококласні фахівці, які забезпечують освітлення та озвучення стадіону», – повідомив директор євродепартаменту ЛМР.