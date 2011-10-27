Студенти Львівщини отримали стипендії Президента

Львів. 27 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відзначив Президентськими стипендіями переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед 260 українських переможців - 26 стипендіатів з Львівщини. Президентські стипендії отримали 11 учнів загальноосвітніх навчальних закладів і 15 студентів вищих навчальних закладів Львівської області.

Переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2011 року отримали банківські картки для отримання стипендій Президента України.

Лауреатів президентської стипендії привітав перший ректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, Заслужений діяч науки і техніки України Юрій Якименко.