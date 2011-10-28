Офіційний курс валют на 28 жовтня
10:20, 28 жовтня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 28 жовтня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 797.7000 (на 27 жовтня - 797.6200). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR - 1119.8113 (на 27 жовтня - 1110.8454)
10 RUB - 2.6377 (на 27 жовтня - 2.6089)
100 PLN - 257.9022 (на 27 жовтня - 254.0934).
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