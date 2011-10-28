Двоє дітей отруїлося чадним газом
11:51, 28 жовтня 2011Львів
2 0
Потерпілі в реанімації
Львів. 28 жовтня. УНІАН. У Львівській області дві дівчинки (2003 р.н. та 2006 р.н.) отруїлися чадним газом. Інцидент стався 27 жовтня в с. Новоселище Золочівського району.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
Дітей відправили в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ. Стан потерпілих легкої важкості.
Причина отруєння встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter