Двоє дітей отруїлося чадним газом

Львів. 28 жовтня. УНІАН. У Львівській області дві дівчинки (2003 р.н. та 2006 р.н.) отруїлися чадним газом. Інцидент стався 27 жовтня в с. Новоселище Золочівського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Дітей відправили в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ. Стан потерпілих легкої важкості.

Причина отруєння встановлюється.