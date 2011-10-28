Львів. 28 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович прибув до Львова з робочою поїздкою. Літак Президента приземлився на військовому летовищі.

Під час робочої поїздки до Львівської області Президента України супроводжують віце-прем’єр-міністр України – міністр інфраструктури України Борис Колесніков, голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів Володимир Ковалевський, заступник Міністра фінансів України Юрій Шевченко, директор Місцевого організаційного комітету «Євро 2012 Україна» Маркіян Лубківський.

В аеропорту Віктора Януковича зустріли заступник Глави Адміністрації Президента України Станіслав Скубашевський, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, Львівський міський голова Андрій Садовий, начальник головного управління Міністерства внутрішніх справ України у львівській області Богдан Щур, начальник управління Служби безпеки України у Львівській області Юрій Кіцул, прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк та командувач Західного оперативного командування Юрій Думанський.

В.Янукович ознайомиться з реконструкцією Львівського аеропорту і вирушить інспектувати євростадіон «Арена-Львів», де також дасть прес-конференцію для ЗМІ.

Також В.Янукович планує відвідати Львівський автобусний завод.