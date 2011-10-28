Янукович оглянув реконструкцію аеропорту «Львів»

14:36, 28 жовтня 2011
Львів
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Президент у Львові

Львів. 28 жовтня. УНІАН. У рамках робочої поїздки до Львівської області Президент України Віктор Янукович ознайомився з ходом будівництва та реконструкції об’єктів ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Глава держави зокрема оглянув злітно-посадкову смугу та новозбудовані зали прибуття та відбуття пасажирів аеропорту. Віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис Колесніков доповів Президентові, що всі заплановані роботи з будівництва та реконструкції здійснюються згідно з графіком.

Комплекс робіт на ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» передбачає реконструкцію аеродрому, будівництво нового та реконструкцію існуючого пасажирських терміналів, спорудження зовнішніх інженерних мереж.

Реконструкція злітно-посадкової смуги аеропорту «Львів» здійснюється поетапно, без припинення її функціонування - після завершення реконструкції її довжина складатиме понад 3,3 км.

Новий пасажирський аеровокзал має запрацювати у грудні 2011 року. Зараз виконуються внутрішні роботи з його облаштування, змонтовано 4 аеромости для літаків класу С, встановлено ескалатори, монтуються ліфти. Також тривають роботи з монтажу мультимедійної, телевізійної та інформаційної систем; встановлюється система відеоспостереження, монтується обладнання систем авіабезпеки. Після завершення будівництва нового пасажирського терміналу пропускна спроможність аеровокзалу становитиме 2000 пасажирів на годину.

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