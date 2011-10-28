Янукович: Держзамовлення для ЛАЗу буде збільшено
Президент на ЛАЗі
Львів. 28 жовтня. УНІАН. Державне замовлення для Львівського автобусного заводу буде збільшено. Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час відвідання ТОВ «ЛАЗ» у Львові.
«На 60-70% завод працює на український ринок. Це вже непогано. Але треба думати і вдосконалювати роботу в цьому напрямку. Замовлення не повинні бути меншими, ніж зараз», - зазначив Глава держави.
«Дуже важливо, щоб ми мали перспективу. Ми зараз працюємо над тим, щоб підняти рівень замовлення, збільшити асортимент продукції. Щоб продукція була конкурентоспроможною і за ціною, і за якістю», - підкреслив Віктор Янукович.
Він нагадав, що раніше держзамовлення для ЛАЗу становило близько 20%, але останнім часом цей показник зростає. «Ми йдемо у правильному напрямку», - резюмував Президент.
Під час відвідання ЛАЗу Глава держави ознайомився із процесом виробництва та оглянув зразки продукції заводу, зокрема автомобілі «швидкої допомоги» - спільну розробку ЛАЗу та Renault.
Президент також зауважив, що ці сучасні автомобілі «швидкої допомоги», які ЛАЗ виготовляє для міст, що прийматимуть матчі Євро-2012, після завершення Чемпіонату можуть активно використовуватися для надання невідкладної допомоги на селі.