Янукович: Держзамовлення для ЛАЗу буде збільшено

Львів. 28 жовтня. УНІАН. Державне замовлення для Львівського автобусного заводу буде збільшено. Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час відвідання ТОВ «ЛАЗ» у Львові.

«На 60-70% завод працює на український ринок. Це вже непогано. Але треба думати і вдосконалювати роботу в цьому напрямку. Замовлення не повинні бути меншими, ніж зараз», - зазначив Глава держави.

«Дуже важливо, щоб ми мали перспективу. Ми зараз працюємо над тим, щоб підняти рівень замовлення, збільшити асортимент продукції. Щоб продукція була конкурентоспроможною і за ціною, і за якістю», - підкреслив Віктор Янукович.

Він нагадав, що раніше держзамовлення для ЛАЗу становило близько 20%, але останнім часом цей показник зростає. «Ми йдемо у правильному напрямку», - резюмував Президент.

Під час відвідання ЛАЗу Глава держави ознайомився із процесом виробництва та оглянув зразки продукції заводу, зокрема автомобілі «швидкої допомоги» - спільну розробку ЛАЗу та Renault.

Президент також зауважив, що ці сучасні автомобілі «швидкої допомоги», які ЛАЗ виготовляє для міст, що прийматимуть матчі Євро-2012, після завершення Чемпіонату можуть активно використовуватися для надання невідкладної допомоги на селі.