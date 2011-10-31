На Львівщині зіткнулися та загорілися легковик і автобус

Львів. 31 жовтня. УНІАН. У Львівській області легковий автомобіль зіткнувся із автобусом. Інцидент стався 29 жовтня поблизу с.Пасіки Зубрецькі Пустомитівського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ МВС України.

Водій автомобіля «ВАЗ-21011» при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з маршрутним автобусом «БАЗ». Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.

Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля «ВАЗ» загинули на місці, а троє пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.

У салоні автобусу, що здійснював перевезення за маршрутом «Львів – Романів», в момент зіткнення перебувало 9 людей.

Триває слідство.

Фото УДАІ МВС