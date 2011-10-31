На Львівщині зіткнулися та загорілися легковик і автобус
11:03, 31 жовтня 2011Львів
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Двоє осіб загинуло, 3 – травмовано
Львів. 31 жовтня. УНІАН. У Львівській області легковий автомобіль зіткнувся із автобусом. Інцидент стався 29 жовтня поблизу с.Пасіки Зубрецькі Пустомитівського району.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ МВС України.
Водій автомобіля «ВАЗ-21011» при виконанні обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з маршрутним автобусом «БАЗ». Після зіткнення обидва транспортні засоби загорілися.
Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля «ВАЗ» загинули на місці, а троє пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.
У салоні автобусу, що здійснював перевезення за маршрутом «Львів – Романів», в момент зіткнення перебувало 9 людей.
Триває слідство.
Фото УДАІ МВС
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