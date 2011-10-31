Цимбалюк провів зустріч із делегацією Катару

Львів. 31 жовтня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зустрівся із делегацією Катару на чолі з головою відділу контрактів Департаменту інженерних проектів Катару Хамадом Лахданом.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, під час зустрічі в складі катарської делегації також були присутні координатор конференцій і виставок Департаменту зв’язків з громадськістю Насер Аль-Сулейті та перший інженер Департаменту інженерних проектів Халед Аль-Марзукі.

З української сторони у зустрічі взяли участь начальник управління міжнародного співробітництва ОДА Лев Захарчишин, представник МЗС України у Львові Вячеслав Войнаровський, перший секретар МЗС України Михайло Бно-Айріян, генеральний директор ТОВ «Львівські автобусні заводи» Ігор Малець, начальник управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації Юрій Майборода та ін.

Вітаючи катарську делегацію, голова Львівської ОДА зазначив: «Ваш візит до Львівської області для нас є надзвичайно важливим, ми хотіли б, щоб за ці дні перебування на Львівщині Ви побачили і склали враження про Львів і Львівську область».

Михайло Цимбалюк також поінформував делегацію Катару про потенційні можливості Львівщини: «Зараз ми перебуваємо в завершальній стадії підготовки до Євро-2012. Для нас є дуже важливо і цікаво, що Ваша держава прийматиме Чемпіонат світу-2022. Ми хотіли б, щоб частину нашого досвіду Ви перейняли і застосували при підготовці такої важливої події. Львівщина справді завершує роботи по підготовці до Євро-2012, і Ви були учасниками відкриття «Арени Львів», яка була зведена в найкоротші терміни, фактично за 1,5 року. Вже 15 листопада «Арена Львів» прийматиме перший товариський матч між збірними України і Австрії, а 24-25 грудня будемо здавати в експлуатацію аеропорт, який прийматиме літаки не тільки з Європи, але й, сподіваємося, з Америки. Активно у нас зводяться дороги у напрямку кордону з Польщею. Цьогоріч на Львівщині маємо зріст виробництва промисловості на 15%. На Львівщині спостерігається динаміка росту не лише будівництва, але й промисловості, і це приємно», - зазначив М.Цимбалюк.

Голова Львівської адміністрації також висловив сподівання, що Україна і Катар співпрацюватимуть не лише у галузі спорту та культури, але й в галузі економіки: «Львівщина відкрита для спілкування, хочемо, щоб побільше людей знайомилися з економікою та культурою нашого краю».

Голова делегації Катару Хамад Лахдан, своєю чергою, подякував голові Львівської ОДА за теплий прийом на Львівщині та передав вітання від керівництва Катару: «Ми горді, що побачили Ваше старовинне місто – воно надзвичай красиве, і ми здивовані, що в ньому вдалося збудувати надсучасні аеропорт та стадіон».

Також делегація Катару висловила подяку організаторам зустрічі, адже протягом короткого візиту вдалося ознайомитися з економікою та культурою нашого краю: «В Катарі відомі досягнення України у галузі економіки, тому ми зацікавлені у більш тісній співпраці з вашою країною. Ми ознайомилися з будівельною компанією «Альтком», і для поглиблення відносин на майбутнє буде організована зустріч Міністра Катару з представниками цієї компанії. Наша присутність – це перша ластівка такої роботи», -- зазначив Хамад Лахдан.

Під час зустрічі сторони також обмінялися пам’ятними подарунками.