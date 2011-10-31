Цимбалюк: У кожному районі має бути дитбудинок сімейного типу

Львів. 31 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк доручив проаналізувати головам РДА на місцях ситуацію щодо загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку з усиновлення, а також щодо змін, які стались після візиту на Львівщині Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Згідно із дорученням голови облдержадміністрації, усі голови райдержадміністрацій повинні детально вивчити дане питання протягом місяця.

Михайло Цимбалюк також вказав головам райдержадміністрацій на те, що у кожному районі протягом року повинен бути створений хоча б один дитячий будинок сімейного типу.

«Цю тему активно підняв Президент України Віктор Янукович, під керівництвом якого недавно проведена загальноукраїнська нарада. Також це моя тема, над якою я два роки працював у Києві, тому за підсумками року питання захисту прав дитини буде включено у критерій роботи кожного голови райдержадміністрації», - сказав Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА за прикладом одного із районів Львівщини доручив усім головам райдержадміністрацій вивчити можливість створення на базі інтернатів дошкільних навчальних закладів.