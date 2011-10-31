Цимбалюк: У кожному районі має бути дитбудинок сімейного типу
Головам РДА дано рік часу
Львів. 31 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк доручив проаналізувати головам РДА на місцях ситуацію щодо загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку з усиновлення, а також щодо змін, які стались після візиту на Львівщині Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Згідно із дорученням голови облдержадміністрації, усі голови райдержадміністрацій повинні детально вивчити дане питання протягом місяця.
Михайло Цимбалюк також вказав головам райдержадміністрацій на те, що у кожному районі протягом року повинен бути створений хоча б один дитячий будинок сімейного типу.
«Цю тему активно підняв Президент України Віктор Янукович, під керівництвом якого недавно проведена загальноукраїнська нарада. Також це моя тема, над якою я два роки працював у Києві, тому за підсумками року питання захисту прав дитини буде включено у критерій роботи кожного голови райдержадміністрації», - сказав Михайло Цимбалюк.
Голова Львівської ОДА за прикладом одного із районів Львівщини доручив усім головам райдержадміністрацій вивчити можливість створення на базі інтернатів дошкільних навчальних закладів.