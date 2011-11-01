Футбольне поле бази «Скіф» готове на 91%

Львів. 1 листопада. УНІАН. 31 жовтня на тренувальній базі «Скіф» у Львові робітники здійснили монтаж чотирьох веж для освітлення футбольного поля.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Це завдання було одним з найскладніших, оскільки висота вежі сягає близько 40 метрів і довелося застосовувати спеціальну техніку», - наголосив керівник проекту з будівництва тренувальної бази «Скіф» ДП «Західінфрапроект» Степан Свінціцький.

Також, за словами Свінціцького, на футбольному полі тренувальної бази «Скіф» тривають завершальні роботи, його готовність становить 91%. Нещодавно на ньому встановили футбольні ворота, а також минулого тижня якість трав’яного покриву перевірили німецькі експерти, які взяли проби ґрунту і надали необхідні агротехнічні рекомендації.

«Поряд з роботами на футбольному полі на об’єкті продовжуються фасадні роботи корпусу загального призначення. Його оздоблюють алюмінієвими і скляними конструкціями. На даний момент виконано 65% вказаних робіт», - зазначив Степан Свінціцький.

Нагадаємо, 23 лютого 2009 року стадіон “Скіф” було внесено до переліку об’єктів, які готують до проведення Євро-2012. Його використовуватимуть як тренувальну базу.