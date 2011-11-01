Цимбалюк: Утворення ЗУНР – світла сторінка в історії України

Львів. 1 листопада. УНІАН. У Львівській області розпочались урочистості з нагоди відзначення 93-ї річниці утворення ЗУНР.

Як повідомили УНІАН в Львівській ОДА, голова ЛОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської облради Олег Панькевич та заступник Львівського міського голови з гуманітарних питань Василь Косів взяли участь у покладанні квітів до Меморіалу воїнам УГА на Личаківському кладовищі.

Михайло Цимбалюк відзначив, що ця річниця є надзвичайно важливою для сучасного покоління українців та для вивчення нашої історії.

«Це світла сторінка в історії України, коли мужні і талановиті люди створили ЗУНР в переконанні, що Україні потрібна своя держава. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто був учасником політичних процесів, молимось за упокій душ людей, які своїм прикладом продемонстрували любов до української землі, до свого народу», – голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.