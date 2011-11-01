Молодим вченим надаватимуть пільгові кредити на придбання житла

Львів. 1 листопада. УНІАН. Кабінет міністрів України затвердив План заходів із залучення молодих учених до роботи в наукових установах та вищих навчальних закладах. Відповідне розпорядження схвалено на засіданні уряду 31 жовтня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Затвердження Плану заходів передбачено Національним планом дій на 2011 рік. Згідно з цим документом, з 2012 року будуть збільшені розміри стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених і запроваджено довготермінове безвідсоткове кредитування для будівництва (реконструкції) і придбання житла. Раніше механізми пільгового кредитування для придбання житла молодими вченими не були передбачені законодавчо.

Координувати виконання Плану заходів доручено Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України.