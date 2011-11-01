У Львові суд оштрафував торговця «жучками» на 3,4 тис. грн.

Львів. 1 листопада. УНІАН. Франківський районний суд Львова визнав 21-річного торговця «жучками» та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3400 грн). Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Встановлено, що затриманий на початку року придбав спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, які відповідно до чинного законодавства, заборонені до вільного обігу та користування.

Мешканець Львова придбав через мережу Інтернет 10 спецзасобів негласного відео- та аудіо контролю, закамуфльованих під брелоки від автомобільної сигналізації. Спеціальну техніку зловмисник зберігав за місцем проживання та мав намір у подальшому реалізувати на території області.

Стосовно торговця спецзасобами слідчими СБУ було порушено та розслідувано кримінальну справу за ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.