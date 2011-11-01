Мешканка Львівщини відзначила 100-річний ювілей

Львів. 1 листопада. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк від імені Президента України Віктора Януковича привітав із 100-річним ювілеєм жительку села Гринів Пустомитівського району Магду Сидор.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк побажав ювілярці міцного здоров’я, шани та уваги від дітей, внуків, правнуків: «Ви пройшли нелегке життя, і нехай Господь Вас оберігає ще на довгі роки. Сподіваюся, що ми обов’язково завітаємо до Вас на 105 –річний ювілей», - сказав М. Цимбалюк.

Також голова Львівської ОДА подарував ювілярці холодильник та інші цінні подарунки.