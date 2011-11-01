Львівська митниця перерахувала до держбюджету 3,4 млрд. грн.

Львів. 1 листопада. УНІАН. З початку року Львівська митниця перерахувала до Держбюджету 3 млрд. 409 млн. грн., тоді як за аналогічний період минулого року – 2 млрд. 736 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

З початку року порушено 1 944 справ про порушення митних правил на понад 155,5 млн. грн. Також порушено 13 кримінальних справ. У двох випадках предметами злочину була холодна та в одному – вогнепальна зброя.

Цього року виявлено 37 випадків незаконного переміщення через кордон зброї. Серед них 6 випадків затримання газової зброї, один випадок – травматичної, 11 – пневматичної, 2 – електрошокери, 9 штик-ножів, 2 арбалети, 3 – луки, 2 – карабін «марлін», 2 випадки виявлення набоїв.