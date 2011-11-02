У Львові зіткнулося дві маршрутки. Фото

Львів. 2 листопада. УНІАН. 1 листопада у Львові водій маршрутки №30 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншою маршруткою під керуванням 38-річного водія. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Після ДТП за медичною допомогою звернулися 10 пасажирів, вісьмох із них відпустили додому.

«Одного з водіїв госпіталізували з переломом гомілок. Інший отримав забій тім’яної ділянки та забої стегна. Після надання медичної допомоги його відпустили додому», – зазначено в повідомленні.

