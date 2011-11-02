У Львові зіткнулося дві маршрутки. Фото
10:37, 02 листопада 2011Львів
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12 осіб травмовано
Львів. 2 листопада. УНІАН. 1 листопада у Львові водій маршрутки №30 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншою маршруткою під керуванням 38-річного водія. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Після ДТП за медичною допомогою звернулися 10 пасажирів, вісьмох із них відпустили додому.
«Одного з водіїв госпіталізували з переломом гомілок. Інший отримав забій тім’яної ділянки та забої стегна. Після надання медичної допомоги його відпустили додому», – зазначено в повідомленні.
Фото Управління ДАІ МВС України
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