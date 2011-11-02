Янукович: Захист найбільш уразливих верств населення є пріоритетом

Львів. 2 листопада. УНІАН. Захист найбільш уразливих верств населення залишається пріоритетом влади. На цьому Президент України Віктор Янукович наголосив у заключному слові на розширеному засіданні Кабміну за участі членів Комітету з економічних реформ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

«На рівні виконавчої влади треба просувати вперед реформи, які покращують життя, якість послуг - медичних, комунальних», - сказав Президент, додавши, що йдеться, безумовно, і про забезпечення конституційного захисту прав громадян.

Глава держави підкреслив, що в Національному плані дій на 2012 рік треба акцентувати увагу на проектах соціального спрямування. Йдеться про будівництво доступного житла, якісне медичне обслуговування, світові стандарти освіти тощо.

«Боротьба, яка йде сьогодні за краще життя в країні – це наш шлях, – сказав Віктор Янукович. - ...На це ми повинні витрачати енергію. А хто не витримує – повинен відійти убік чи взятися за легшу роботу», – підкреслив Президент. Він наголосив, що політичні протиріччя при цьому мають відійти на другий план.