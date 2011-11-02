Президент: Пільги громадянам скорочуватися не будуть

Львів. 2 листопада. УНІАН. Пільги незахищеним верствам населення скорочуватися не будуть. На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович на розширеному засіданні Кабінету Міністрів. Глава держави назвав критичною ситуацію з виконанням відповідних завдань, передбачених Національним планом на 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

«Ситуацію з виконанням завдань Національного плану в цій сфері вважаю критичною», - підкреслив Президент. Він наголосив на важливості ведення широкої роз’яснювальної кампанії серед громадян щодо роботи, яка ведеться з упорядкування пільг.

«Треба людям роз’яснювати, що ми не збираємося ніякі пільги скорочувати - ми будемо їх тільки вдосконалювати. А це означає, що ми ставимо собі мету захистити незахищені верстви населення і підвищити рівень захисту», - наголосив Глава держави.

Президент зауважив, що напередодні обговорював це питання з віце-прем’єр-міністром - Міністром соціальної політики Сергієм Тігіпком. Урядовець зокрема поінформував, що ні на один відсоток не були зменшені пільги «чорнобильцям» та «афганцям» - навпаки, їх рівень було підвищено. «І на 2012 рік передбачено підвищення на 25%», - сказав Віктор Янукович.

«Ми ставимо собі за мету - 25% ми підвищуємо. Прийняли рішення - треба виконувати і інформувати про це чотири рази на рік суспільство», - наголосив Президент.