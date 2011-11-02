Янукович: Влада повинна вести відкритий діалог із суспільством

Львів. 2 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович виступає за відкритий діалог влади та суспільства. Про це він наголосив на розширеному засіданні Кабіну за участі членів Комітету з економічних реформ.

«Нам треба дуже серйозно вести діалог із суспільством, виходити до людей. Нам нема чого ховатися. У нас є недоліки, є прорахунки, але ми про них говоримо, ми їх виправляємо», - наголосив Глава держави.

Президент підкреслив, що у період подолання негативних наслідків світової економічної кризи українській владі вдалося у 2010-2011 роках підвищити рівень заробітної плати громадян та стримати інфляцію. Він зокрема нагадав, що з метою економії державних коштів скорочуються видатки на утримання державного апарату.

«Ми це робимо, і будемо й далі свідомо йти шляхом вдосконалення системи державного управління», – наголосив Глава держави.