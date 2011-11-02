Пасажиропотік на кордоні України з Польщею зріс

Львів. 2 листопада. УНІАН. Заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Губицький 2 листопада провів робочу нараду з облаштування зон сервісного обслуговування біля міжнародних автомобільних пунктів пропуску через українсько – польський державний кордон та розбудови і модернізації інфраструктури самих пунктів пропуску.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Після введення в експлуатацію стадіону «Арена Львів» та завершення реконструкції Міжнародного аеропорту «Львів» ці завдання стають пріоритетними на шляху підготовки нашої області до чемпіонату» – відмітив Володимир Губицький.

У 2010 році кількість громадян, які перетнули пункти пропуску в межах Львівської області, зросла на 9,5%, за січень - липень 2011 року цей показник зріс на 19%.

За результатами наради Володимир Губицький дав відповідні доручення. В їх числі – виконання у 2011 році максимальних обсягів робіт з реконструкції МАПП «Шегині», прийняття узгоджених рішень щодо облаштування у 2012 році ділянки для легкового автотранспорту та автобусів в МАПП «Краківець».