На Львівщині розпочалася операція "Небезпечний вантаж"

Львів. 2 листопада. УНІАН. З 1 листопада до 2 грудня у Львівській області буде проходити комплекс цільових заходів під назвою "Небезпечний вантаж". Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ у Львівській області.

За повідомленням ДАІ, мета заходу – запобігання надзвичайним подіям та посилення контролю за перевезенням небезпечних вантажів.

За час операції в області буде здійснюватися посилений контроль з боку інспекторів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції у Львівській області за транспортними засобами, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, та наявністю у водіїв необхідних документів.