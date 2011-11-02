Призначено нового голову Львівської ОДА

20:52, 02 листопада 2011
Львів
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Ним став Михайло Костюк

Львів. 2 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним Указом призначив нового голову Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

«Призначити Костюка Михайла Дмитровича головою Львівської обласної державної адміністрації», йдеться в Указі Президента України Віктора Янукович.

Указ про призначення підписано 2 листопада 2011 року.

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