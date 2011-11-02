Призначено нового голову Львівської ОДА

Ним став Михайло Костюк

Львів. 2 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним Указом призначив нового голову Львівської ОДА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації. «Призначити Костюка Михайла Дмитровича головою Львівської обласної державної адміністрації», йдеться в Указі Президента України Віктора Янукович. Указ про призначення підписано 2 листопада 2011 року.

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