Призначено нового голову Львівської ОДА
20:52, 02 листопада 2011Львів
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Ним став Михайло Костюк
Львів. 2 листопада. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним Указом призначив нового голову Львівської ОДА.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.
«Призначити Костюка Михайла Дмитровича головою Львівської обласної державної адміністрації», йдеться в Указі Президента України Віктора Янукович.
Указ про призначення підписано 2 листопада 2011 року.
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