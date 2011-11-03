Стартував фестиваль «Співоча освітянська родина»

Львів. 3 листопада. УНІАН. Головне управління освіти і науки Львівської ОДА та Будинок учителя з метою популяризації української пісні та відродження українських традицій проводять обласний фестиваль-конкурс «Співоча освітянська родина». Про це повідомила заступник начальника Головного управління освіти і науки Львівської ОДА Богдана Біляк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Захід відбуватиметься 3-4 листопада у номінаціях: „Виконання українських романсів”, „Виконання української народної пісні”, „Виконання української патріотичної пісні”.

У фестивалі-конкурсі візьмуть участь понад 30 співочих педагогічних колективів з Львівської області.

Конкурс оцінюватиме компетентне журі у складі лауреата міжнародних конкурсів, солістки Львівської обласної філармонії О. Мацегори, лауреата міжнародних конкурсів, соліста Львівської обласної філармонії В. Пономаренка, заслуженого діяча мистецтв України, професора Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка О. Цигилика.