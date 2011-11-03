Поле «Арени Львів» освітять 288 прожекторів

14:48, 03 листопада 2011
Львів
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5 режимів освітлення

Львів. 3 листопада. УНІАН. Ігрове поле стадіону «Арена Львів» будуть освітлювати 288 прожекторів. Загалом вони забезпечать освітлення на рівні 2400 люкс. Система передбачає 5 режимів умикання і освітлення.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі «Україна-2012».

Окрім цього, на трибунах буде розміщено 84 світильники, а у внутрішніх зонах (VIP-зони, ложи, загальні та технічні зони) – 8139 підсвіток.

За словами генерального директора Philips в Україні – компанії постачальника освітлення – Раньє Шлатмана, прожектори, встановлені на «Арені Львів», на сьогодні є найкращими в світі у своєму класі. Вони використовувались й на інших великих світових подіях останніх років – Олімпійських іграх, (Афіни, Пекін), футбольних чемпіонатах (Корея, Японія, Німеччина, Південна Африка). «Львів’ян і гостей міста чекають незабутні враження від ігор на цьому стадіоні». – наголосив Шлатман.

Він додав, що світлове обладнання Philips «Арени Львів» забезпечує освітлення футбольного поля відповідно до стандартів ФІФА та УЄФА для телетрансляції.

Зазначимо, що Philips ArenaVision – це висококласна система спортивного освітлення, яка складається з лампи, оптики й пускорегулюючої апаратури, кожен прожектор в якій володіє індивідуальною конфігурацією. В Україні такі системи застосовані НСК «Олімпійський», «Донбас Арені», «Дніпро Арені», «Славутич Арені», стадіоні ФК «Динамо» (Київ), де вони вже були достатньо випробувані на надійність та якість.

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