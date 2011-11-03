На Львівщині двоє людей загинуло від отруєння чадним газом

22:20, 03 листопада 2011
Львів
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Обставини з’ясовуються

Львів. 3 листопада. УНІАН. У Львівській області від отруєння чадним газом загинуло двоє осіб. Трагедія сталася 2 листопада в одній із квартир одноповерхового будинку у селищі Нижня Стинава Стрийського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Тіла загиблих було виявлено у будинку. Попередньою причиною трагічного випадку стало отруєння чадним газом.

Обставини інциденту з’ясовуються.

У зв’язку з тим, що почастішали випадки отруєння чадним газом ГУ МНС України в Львівській області в черговий раз звертається до всіх громадян  бути  уважними та обережними, слідкувати за станом приладів опалення, електрообігрівачів та дотримуватись основних протипожежних правил під час користування ними.

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