На Львівщині двоє людей загинуло від отруєння чадним газом

Львів. 3 листопада. УНІАН. У Львівській області від отруєння чадним газом загинуло двоє осіб. Трагедія сталася 2 листопада в одній із квартир одноповерхового будинку у селищі Нижня Стинава Стрийського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Тіла загиблих було виявлено у будинку. Попередньою причиною трагічного випадку стало отруєння чадним газом.

Обставини інциденту з’ясовуються.

У зв’язку з тим, що почастішали випадки отруєння чадним газом ГУ МНС України в Львівській області в черговий раз звертається до всіх громадян бути уважними та обережними, слідкувати за станом приладів опалення, електрообігрівачів та дотримуватись основних протипожежних правил під час користування ними.