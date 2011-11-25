У Львові з'явиться школа репортажу

Львів. 25 листопада. УНІАН. 26 листопада, в Українському католицькому університеті відбудеться відкриття Школи репортажу. Про це УНІАН повідомили у відділі інформації та зовнішніх зв`язків УКУ.

Під час відкриття запланований майстер-клас відомого польського репортера Маріуша Щиґела на тему «10 китів, на яких стоїть репортаж».

Нагадаємо, Маріуш Щиґел – відомий польський репортер і письменник, працівник відділу «Великий формат» варшавської «Gazeta Wyborcza», співзасновник Польської школи репортажу. Отримав освіту журналіста та політолога у Варшавському університеті. У 16 років став репортером тижневика «Na prze?aj». Працював на телебаченні. 2002 року припинив працювати на телеканалі TV Polsat і зосередився на написанні статей для видання «Gazeta Wyborcza». Його роботи включені до різноманітних антологій, присвячених польській журналістиці.

Найвизначнішими є його дослідження, присвячені Чехії, зокрема культурному та соціальному життю мешканців Чехословаччини та сучасної Чехії.

Місце проведення – конференц-зал УКУ, вул. Хуторівка, 35а. Час - 13.00