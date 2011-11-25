У Львові можуть провести Євро-2015 з баскетболу

Львів. 25 листопада. УНІАН. У Львові можуть провести фінальні поєдинки чемпіонату Європи з баскетболу в 2015 році. Про це йшлося 24 листопада під час зустрічі голови Львівської ОДА Михайла Костюка з делегацією Європейської федерації баскетболу у складі інспекторів ФІБА – Європа.

«На Львівщині триває активна підготовка до Євро-2012. Ми також отримали доручення від керівництва держави і маємо прагнення до проведення на території Львівщини зимових Олімпійських ігор 2022 року. На Львівщині люблять спорт, тому ми із задоволенням проявляємо активність для того, щоб Львів став баскетбольною столицею України. Ми пропонуємо наше партнерство і відкриті для подальшого діалогу», - сказав Михайло Костюк.

Інспектор ФІБА - Європа Вальте Мілтовіч зазначив: «Ми побачили «Арену Львів» та Міжнародний аеропорт «Львів» і були вражені темпами будівництва. Я можу з упевненістю сказати, що Львів зараз має великі переваги для здобуття права проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу».

Водночас президент Федерації баскетболу України Олександр Волков висловив переконання у перемозі в конкурсі на здобуття права проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу. «Крита арена буде найкращою в Україні і навіть Європі. Львів скоро стане міжнародним європейським баскетбольним містом», - зазначив він.

Також голова Львівської ОДА наголосив, що Львову потрібна багатофункціональна баскетбольна арена. «Адже нашою метою є створення всіх умов, щоб Львів став по-справжньому спортивним містом», - додав голова ОДА.