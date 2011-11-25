Почесне консульство Аргентини хочуть відкрити у Львові

Львів. 25 листопада. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Костюк запропонував відкрити у Львові Почесне консульство Аргентинської Республіки. Про це йшлося під час зустрічі голови ОДА з Надзвичайним і Повноважним Послом Аргентинської Республіки в Україні Лілою Ролдан Васкес де Муан.

«Я була б дуже рада, якби Львів був одним із перших міст, де б запрацювало наше Почесне консульство», - сказала посол.

За її словами, для втілення такого проекту потрібне налагодження більш тісної співпраці між обома країнами та реальне втілення спільних проектів у життя.

«Якщо співпраця між країнами підвищиться та збільшиться, то для наших урядів це стане підставою для зміни своєї думки та відкриття Почесного консульства у Львові», - сказала Ліла Ролдан Васкес де Муан.

За її ловами, офіційно в Аргентині проживає 300 тисяч українців.