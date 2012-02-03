Львівське міське управління міліції очолив Сергій Зюбаненко

Львів. 3 лютого. УНІАН. Сьогодні особовому складу Львівського міського управління міліції представили нового керівника. Ним став майор міліції Сергій Зюбаненко.

Як повідомили УНІАН у СЗГ ГУ МВС України у Львівській області, на представленні були присутні заступник прокурора Львівської області-прокурор міста Львова Андрій Стасів та міський голова Львова Андрій Садовий.

Начальник Головного управління міліції Львівщини Олександр Рудяк наголосив на тому, що Сергій Зюбаненко є досвідченим керівником та пройшов усі щаблі служби у міліцейській структурі – від оперативника карного розшуку до начальника міського управління міліції.

Очільник Главку також подякував за роботу попередньому начальнику львівської міліції Станіславу Броневицькому.

Далі до присутніх звернувся мер Львова Андрій Садовий. Він зазначив, що головне, аби кожен львів’янин почував себе захищеним та висловив сподівання, що новий керівник міської міліції бездоганно впорається із цим завданням.

Після представлення начальник Львівського міського управління міліції Сергій Зюбаненко провів першу робочу нараду.